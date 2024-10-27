الخارجية الإيرانية: العدوان الإسرائيلي انتهاك صارخ للقانون الدولي ولإيران الحق بالدفاع عن النفس

أكّد المتحدّث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ اسماعيل بقائي، أنّ "عدوان الكيان الإسرائيلي على إيران، يُعدّ انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدّولي، الّذي يخوّل لإيران اللّجوء للدّفاع عن النّفس".

ولفت في تصريح، إلى أنّ "الإيرانيّين فخورون بقوّاتنا المسلّحة الّتي أظهرت شجاعةً كبيرةً، تضحيةً وتصميمًا في الدّفاع عن إيران الحبيبة، ضدّ العدوان الإجرامي للكيان الإسرائيلي"، مشيرًا إلى "أنّنا سنتذكّر دائمًا أبطالنا الّذين استشهدوا دفاعًا عن وطننا ضدّ العدوان الإسرائيلي، وكذلك حرس حدودنا الشّجعان الّذين استشهدوا دفاعًا عن أمن إيران، ضدّ مجموعة إرهابيّة مدعومة من إسرائيل في مدينة خاش جنوب شرق البلاد (في اليوم نفسه الّذي هاجم فيه النّظام الإسرائيلي إيران)".

وكانت قد أعلنت العلاقات العامّة لقاعدة الدّفاع الجوّي في إيران، فجر السّبت، أنّ منظومة الدّفاع الجوّي الشّامل اعترضت وتصدّت بنجاح، لهجوم شنّه الكيان الصهيوني على مراكز عسكريّة في طهران ومحافظتَي خوزستان وإيلام.

وقد أدّى الهجوم إلى مقتل 4 من كوادر قوّات الدّفاع الجوّي الإيرانيّة، فيما قُتل 10 من عناصر قوّات حرس الحدود، في هجوم مسلّح جرى في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.