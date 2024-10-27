شكرا لقرائتكم خبر عن «إدارات» توقع عقدا مع «نيوم» بقيمة 8.62 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات)، أمس الأول، أمر شراء جديد لعقد قائم للخدمات السحابية مع نيوم لتقديم البنية التحتية كخدمة (IaaS) ومنصة كخدمة (PaaS).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 8.625 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 12 شهرا.
وأفادت بأن أمر الشراء الجديد يعد امتدادا لعقد قائم تم الإعلان عنه في 10 مايو 2023م لتقديم الخدمات السحابية لنيوم.
وتوقعت أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية ابتداءً من الربع الرابع من عام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 8.625 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 12 شهرا.
وأفادت بأن أمر الشراء الجديد يعد امتدادا لعقد قائم تم الإعلان عنه في 10 مايو 2023م لتقديم الخدمات السحابية لنيوم.
وتوقعت أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية ابتداءً من الربع الرابع من عام 2024م.