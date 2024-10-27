التمثيل لم يكن حلم هند صبري.. وهذا ما كانت تريد تحقيقه

ميرنا وليد - بيروت - قالت الممثلة التونسية هند صبري، إنها حققت نجاحاً كبيراً من خلال فيلمها الأول في بلدها تونس، وقد انتشر الفيلم على مستوى العالم.



وكشفت خلال ندوتها ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، أنها شعرت بالغرور بعد نجاحها المبكر، ولكن بعدها تواضعت كثيراً، وتعلمت أن الحياة لا تسير بهذه الطريقة وليست برجاً عالياً.

هند صبري لم تحلم بالتمثيل في طفولتها، بل كان حلمها أن تصبح سفيرة.

وقالت إنها نادراً ما تعيد تصوير مشاهدها، وأضافت: "أنا عصامية وعمري ما درست تمثيل، واتعملت على الواقع".