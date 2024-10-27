كيت وينسليت تكـ ـشف حقيقة مشهد الباب المثير للجدل في الـ"تيتانيك"

ميرنا وليد - بيروت - استعادت الممثلة العالمية كيت وينسليت الذكريات حول مشهد "الباب" الشهير في فيلم "تيتانيك"، مؤكدة أنه ربما لم يكن باباً على الإطلاق.

في مقابلة مع البرنامج الأسترالي "The Project"، أثناء الترويج لفيلمها الجديد "Lee"، قالت وينسليت، البالغة من العمر 49 عامًا، إن القطعة التي تمسك بها جاك داوسون "الذي أداه الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو" لم تكن بابًا، بل جزءًا من درابزين السلم.

وعندما سُئلت عما إذا كان هناك مكان لدي كابريو على تلك القطعة، أجابت بابتسامة: "كنت أعرف أن هذا السؤال سيأتي". وأضافت أن الجميع يطلق عليها "الباب"، لكنها في الحقيقة كانت مجرد جزء من السفينة، وربما لم يكن دي كابريو ليستطيع الصعود عليها حتى لو حاول.

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