فنان عالمي يخسر اثنين من أقربائه في لبنان

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ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان الكندي من أصول لبنانية، مساري، خسارته لاثنين من أعمامه خلال الأحداث المأساوية التي تحدث في لبنان.
وشارك مشاري متابعيه عبر حسابه الرسمي منشور، أعلن فيه وفاة أقربائه، إذ كتب فيه: " اليوم خسرت اثنين من أعمامي في لبنان... إنا لله وإنا إليه راجعون... أرجوكم صلوا لروح جمال عبود ود. حمزة سليم... فليرقدا في الجنة".
كما أعرب مساري في منشور آخر، عن حزنه لما يحصل في لبنان، إذ نشر صورة لمنازل تحترق جراء القصـ ـف، وأرفقها بتعليق كتب فيه: "حوّلوا منازلنا الى جحيم على الأرض".
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