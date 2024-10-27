هذا ما كشفه همام رضا عن "زقاق الجن" و"الكندوش" و"الفرسان الثلاثة"

ميرنا وليد - بيروت - في إجابة عن سؤال عما إذ كان جسد أدواراً تمثيلية أثرت في الناس، قال الممثل السوري همام رضا: "شخصية «شريف» في مسلسل «الكندوش» أثرت فيّ وأثرت في المشاهدين وكانت من بين الشخصيات الأكثر عمقاً ونضجاً وتحمل رسالة مهمة".



وأضاف: "في «الكندوش» و«زقاق الجن»، سمحت لي مساحة الدور بإبراز نفسي في شكل أفضل، وأيضاً مسلسل «الفرسان الثلاثة» للمخرج علي المؤذن الذي لعبت فيه دور البطولة إلى جانب أيمن زيدان وشكران مرتجى ورامي أحمر، لكنه ظُلم ولم ينل حقه بسبب سوء توقيت عرضه".

وعما إذ كان ينزعج الممثل في مثل هذه الحال أم أنه لا يكترث ما دام تقاضى أجره، قال همام رضا: "بل هي تجربة يعيشها الممثل وتضيف إليه. خلال الدراسة في المعهد، نقدم شخصية جديدة كل شهرين أو ثلاثة أشهر ويحضر العرض نحو 200 شخص... لا ننزعج ونقول ذهب تعبنا سدى".

وتابع قائلاً: "نحن نتعلم، وأنا لا أندم على أي عمل شاركت فيه. حتى في حال وصلني النص وحضّرت للشخصية ولم يتم الاتفاق، فلن أزعل أبداً لأني أكون قد اختبرت نفسي وأدواتي كممثل وتعمقت في عوالم الشخصية وقرأت عنها. فهذا الأمر يزيد إلى ثقافتي، وهنا تكمن المتعة، لأن الإنسان يبحث عن المعرفة ويصبح أكثر عقلانية في اختياراته وتجاربه".

كلام همام رضا جاء ضمن حواره مع الزميلة هيام بنوت في جريدة "الراي" الكويتية.