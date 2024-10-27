كلية ليوا تطرح 24 برنامجاً متخصصاً ومنحاً دراسية في معرض «نجاح»

ابوظبي - سيف اليزيد - تشارك كلية ليوا في الدورة الثامنة عشرة لمعرض «نجاح أبوظبي 2024، المقرر انعقاده في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر. وستعرض كلية ليوا خلال هذا الحدث مجموعة 24 برنامجاً أكاديمياً متخصصاً تغطي مختلف القطاعات الحيوية التي تلبي أجندة التنمية الوطنية في سوق العمل بالدولة، كما تعرف الكلية خلال المعرض بالمنح الدراسية المقدمة للطلبة وآليات الحصول عليها والمعايير المحددة لكل منحة منها. كما تقدم الكلية برامج حديثة تلبي المتطلبات المتطورة لسوق العمل.

وأكد البروفيسور محمد ضياف، رئيس كلية ليوا، التزام الكلية بتقديم البرامج التي تتوافق مع الاحتياجات الديناميكية لسوق العمل. وقال: "ينصب تركيزنا على إعداد الطلاب للمهن الناجحة من خلال تزويدهم بالمهارات العملية والمعرفة التي يزداد الطلب عليها اليوم وفي المستقبل المنظور". وخلال معرض «نجاح» سيكون أعضاء الفرق المختلفة في كلية ليوا موجودين لتقديم المعلومات حول البرامج الأكاديمية المتنوعة، بما في ذلك درجات البكالوريوس الجديدة التي طرحتها كلية إدارة الأعمال في مجالي السياحة والضيافة والتسويق، حيث تطرح الكلية 24 برنامجاً في درجتي البكالوريوس والدبلوم في مجالات الهندسة والحوسبة، والعلوم الطبية والصحية، وإدارة الأعمال، والإعلام والعلاقات العامة، وجميعها معتمدة من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما نوَّه البروفيسور محمد ضياف إلى أن كلية ليوا تسعى إلى تأهيل خريجين مستعدين للعمل من خلال تقديم تعليم موجه نحو المستقبل مدعوم بالبحوث التطبيقية، وخدمات الدعم الاستثنائية، والتكنولوجيا المتقدمة، وشبكة اتصال واسعة النطاق في كل القطاعات، وخبرة أعضاء هيئة التدريس والموظفين المؤهلين تأهيلاً عالياً.