شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الأوقاف و الإرشاد يدعو جميع المكونات الدعوية بالمهرة إلى توحيد الكلمة و غرس القيم الايجابية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

المهرة / خاص

ضمن النزولات الميدانية الذي ينفذها وكيل وزارة مكتب الاوقاف والإرشاد بمحافظة المهرة، زار وكيل وزارة الأوقاف و الارشاد الشيخ حسن عبدالله الشيخ بمعية نائب مدير عام مكتب الاوقاف والإرشاد بمحافظة المهرة، الدكتور محمد الشاوش، إلى فضيلة القاضي إبراهيم محمد بن زين رئيس نيابة الإستئناف سابقا بمحافظة المهرة.

و خلال الزيارة التي كانت في منزل القاضي استمع وكيل الوزارة إلى شرح حول الأوضاع التي تمر بها المحافظة و دورهم في توحيد الصف و تكثيف التوعية الإسلامية و القانونية بين الأفراد.

و ثمن القاضي إبراهيم بن زين هذه اللفتة الكريمة و شكره على الزيارة التي تعزز من التواصل الفعال في معالجة القضايا المجتمعية.

و كان وكيل وزارة الأوقاف و الإرشاد

فضيلة الشيخ العلامة/ حسن بن عبدالله الشيخ قد ادى خطبة الجمعة من على منبر الجامع الكبير بمدينة الغيضة حيث دعا فيها

المصلين إلى نشر الوعي الديني والثقافي، وغرس القيم الإيجابية في النفوس ، وتعزيز روح التسامح والاحترام بين جميع فئات المجتمع و أكد على التمسك بوحدة الصف في مواجهة التحديات التي

تحيط بالوطن ونبذ أسباب الفرقة والتمزق وحثهم على التعاون في حفظ الأمن ويكونوا سنداً للدولة في الحفاظ على الأمن العام وحماية المجتمع.



وضمن النزولات الميدانية لوكيل وزارة الأوقاف أجرى زيارة لمديرية حوف بمعية جميع المكونات الدعوية و موظفي مكتب الأوقاف و الإرشاد بالمحافظة و ألقى فضيلة الشيخ حسن كلمة توجيهية أكد فيها على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بينهم و بين مكاتب الأوقاف و الإرشاد ودعاهم إلى توحيد الكلمة وجمع الصف وتقديم المصلحة العامة على كافة المصالح والتعاون على البر والتقوى والخير والعمل بكتاب الله وسنة رسوله

و الوقوف بجانب السلطة المحلية وان يكونوا عوناً لها في تنفيذ خططها التنموية والخدمية.

و في الاخير اجريت حوارات ومناقشات صريحة و بناءة بين أفراد المكونات هدفت إلى إزالة مؤثرات التباعد والتنافر واتسمت بالشفافية والمصارحة والمناصحة و تمنوا تكرار مثل هذه اللقاءت الفعالة.