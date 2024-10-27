السعودية | في 4 خطوات عبر “أبشر”.. مزاد اللوحات المميزة يبدأ اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

يبدأ اليوم الأحد مزاد اللوحات الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة “أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات من المشاركة بشكل إلكتروني.

وأوضح المرور السعودي أن المزاد يستمر حتى غد الاثنين 28 أكتوبر، ويمكن المشاركة فيه عبر 4 خطوات بسيطة تبدأ بالدخول على “أبشر”، واختيار خدمات من تبويب “خدماتي”، ثم “المرور”، وصولًا إلى اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.