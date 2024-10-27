بالصورة- إيمي طلعت زكريا تتعرض لوعكة صحية

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ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية إيمي طلعت زكريا، عن تعرضها لأزمة صحية، ونشرت على صفحتها الخاصة عبر خاصية القصص السريعة، صورة ظهرت فيها وهي تضع رقبة طبية، وعلقت كاتبة: "الحمد لله".
وكانت إحتفلت إيمي طلعت زكريا، في بداية شهر تموز/يوليو الماضي، بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني، يدعى محمد، وهو من الإسكندرية ويعيش خارج مصر، وأعلنت إيمي طلعت زكريا خبر خطوبتها، بعد قصة حب جمعتها بخطيبها منذ 12 عاماً، مع الإشارة إلى أنهما كانا إنفصلا سابقاً، ولكنهما عادا وإتفقا مجدداً، وأعلنا خطوبتهما.
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