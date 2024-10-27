تكنولوجيا: نماذج صور Xiaomi 15 و15 Pro تظهر لأول مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد فترة وجيزة من تأكيد شاومي على سعة بطارية هاتف Xiaomi 15 Pro التي تبلغ 6100 مللي أمبيو وترقية الكاميرا المقربة إلى تقريب 5x، شاركت الشركة مجموعة من عينات الكاميرا الملتقطة بواسطة هواتف Xiaomi 15 و15 Pro لعرض قدرات الكاميرا الجديدة.

الصور التالية مأخوذة من هاتف Xiaomi 15 Pro وتظهر الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل ووحدة التقريب الجديدة بدقة 50 ميجابكسل، التي تُعدّ ترقية كبيرة مقارنة بكاميرا التقريب 3.2x في هاتف Xiaomi 14 Pro.

تحتفظ الكاميرا الرئيسية بفتحة f/1.4، بينما تأتي الكاميرا المقربة بفتحة أوسع نسبيًا تصل إلى f/2.5. كما تفخر شاومي بنظام AISP 2.0، وهو خوارزمية معالجة صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والذي يقلل من وقت المعالجة بنسبة 82% مع تحسين جودة الصورة.

نشرت شاومي أيضًا صورتين باستخدام عدسة مقربة 3.2x على هاتف Xiaomi 15 الأصغر حجمًا، حيث تمثل إحداهما اقتصاصًا يصل إلى تقريب 5x، مما يبرز جودة متميزة.

ومع العديد من الميزات الواعدة في سلسلة Xiaomi 15، من المنتظر أن نحصل على مزيد من التفاصيل خلال يومين، في 29 أكتوبر.

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