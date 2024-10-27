تكريم رشوان توفيق في هذا المهرجان

ميرنا وليد - بيروت - أعلن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، عن تكريم الممثل المصري رشوان توفيق، في دورة المهرجان الثانية، المقرر انطلاقها خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ويأتي هذا التكريم تقديراً لمسيرة رشوان توفيق الفنية الكبيرة، وعطائه المستمر.



وقالت رئيسة المهرجان الدكتورة داليا همام، إن المهرجان يحرص على تكريم رموز الفن المصري والعربي، الذين لديهم إسهامات كبيرة، أثرت في وجدان المتلقي العربي من الخليج إلى المحيط، وإن الممثل رشوان توفيق هو أحد عمالقة الفن العربي، الذين أثروا الحياة الفنية من خلال العديد من الأعمال الرائعة، وقد تميز بالأدوار التمثيلية المهمة التي ترسخ القيم الإنسانية.