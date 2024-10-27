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زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

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واس - موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم، قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كان على عمق 73 كيلومترًا شرق ميلكوفو.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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