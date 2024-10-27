شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم، قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كان على عمق 73 كيلومترًا شرق ميلكوفو.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.