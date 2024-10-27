شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «جمجوم فارما» إلى 94.9 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وانخفض صافي الربح للربع الحالي بنسبة 11.2٪ مقارنة بالربع السابق، وذلك بسبب الانخفاض بشكل عام في المبيعات، بالإضافة إلى زيادة إسهام بعض الأسواق ذات هامش الربحية المنخفض في المبيعات والزيادة في مبيعات المناقصات العامة بالمقارنة مع الربع السابق.

وارتفع صافي الربح للفترة الحالية (9 أشهر)، بنسبة 23.0٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مدفوعا بشكل رئيسي بنمو الإيرادات، إلى جانب الاستفادة من وفورات الحجم وكفاءة إدارة التكاليف والعائد من استثمار الشركة في الجزائر. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة مصنع جمجوم للأدوية (جمجوم فارما) في الربع الثالث من 2024 بنسبة 22.9% إلى 94.99 مليون ريال، مقابل 77.25 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات وتحسين إدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية.وانخفض صافي الربح للربع الحالي بنسبة 11.2٪ مقارنة بالربع السابق، وذلك بسبب الانخفاض بشكل عام في المبيعات، بالإضافة إلى زيادة إسهام بعض الأسواق ذات هامش الربحية المنخفض في المبيعات والزيادة في مبيعات المناقصات العامة بالمقارنة مع الربع السابق.وارتفع صافي الربح للفترة الحالية (9 أشهر)، بنسبة 23.0٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مدفوعا بشكل رئيسي بنمو الإيرادات، إلى جانب الاستفادة من وفورات الحجم وكفاءة إدارة التكاليف والعائد من استثمار الشركة في الجزائر.