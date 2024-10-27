شكرا لقرائتكم خبر عن الإعداد لحفر بئرين بالربع الأول من 2025.. أهم المعلومات عن حقل ظهر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أكتوبر 2024 03:00 ص

سيشهد حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط أعمال حفر آبار جديدة من خلال شركة إيني الإيطالية الفترة المقبلة، بما يسهم في تنمية احتياطيات الغاز واستغلال الفرص لزيادة معدلات إنتاج الغاز مجدداً من الحقل الذي يشكل اهمية كبيرة في مصر ومنطقة البحر المتوسط وذلك وفقا لتصريحات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية.

وفى هذا الإطار جار اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بحملة لحفر آبار جديدة بتكنولوجيا حديثة في المياه العميقة بمنطقة امتياز حقل ظهر.

وفيما يلى أهم الأعمال المنفذة خلال العام المالي الماضي 2023-2024 وكانت كالتالى .

1- ساهمت في الحفاظ علي متوسط إنتاج بلغ نحو 2 مليار قدم مكعب غاز يومياً خلال العام.

2- بلغ حجم الاستثمارات في انشطة الحقل أكثر من 677 مليون دولار خلال العام.

3- فيما يجري الإعداد لحفر بئرين جديدين في الربع الأول من عام 2025 .