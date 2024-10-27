الامارات | برشلونة يذل ريال مدريد في برنابيو.. فليك يُلقن أنشيلوتي درساً قاسياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 أكتوبر 2024

أكد برشلونة تفوقه وتقديمه لموسم استثنائي مع مدربه الألماني هانزي فليك وحقق فوزاً كبيراً وساحقاً على مستضيفه ريال مدريد بأربعة أهداف على استاد سانتياغو برنابيو دون رد السبت في إطار مواجهة الكلاسيكو التي أقيمت ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.

وجاءت انطلاقة المباراة قوية من جانب ريال مدريد إذ انفرد مبابي الذي يخوض أول كلاسيكو في مسيرته، بمرمى أندري لونين وسددها خارج المرمى إلا أن الحكم احتسب الكرة تسللاً في الدقيقة الرابعة.

وبدا منذ الدقائق الأولى في المباراة أن الفريقين تخليا تماماً عن التحفظ وجس النبض، ففي الدقيقة 12 ظهر مبابي مجدداً وكاد أن يفتتح التسجيل لريال مدريد عندما أرسل كرة ساقطة في المرمى مستغلا تقدم لونين إلا أنها ذهبت فوق العارضة وارتدت الكرة بهجمة خاطفة لبرشلونة حيث انفرد لامين جمال تماماً بمرمى برشلونة إلا أن الحارس إينياكي بينيا تصدى للكرة بإتقان.

ووضح تماماً أن هانزي فليك مدرب برشلونة اعتمد بشكل أساسي على مصيدة التسلل وخو ما منح الحرية والمساحات لمبابي الذي كاد أن يفتتح التسجيل للفريق الملكي في أكثر من مناسبة.

وكان الظهور الأول لفينيسيوس جونيور نجم الريال في الدقيقة 22 عندما توغل من الجانب الايسر ومر من كل من واجهه حتى وصل إلى منطقة الجزاء إلا أنه سدد الكرة بغرابة إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 28 عاود برشلونة تهديد مرمى صاحب الأرض عندما أطلق بيدري تسديدة صاروخية تصدى لها بصعوبة لونين.

ومجدداً مبابي يتفوق على دفاع برشلونة ويسبق الجميع قبل أن ينجح في إسكان الكرة الشباك، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الـ "في إيه آر"

واستمرت الندية في أداء الفريقين مع أفضلية نسبية لريال مدريد وتفوق لبرشلونة في نصب مصيدة التسلل.

مع انطلاق الشوط الثاني تبادل الفريقين الأدوار فانكمش برشلونة واعتمد على الهجمات المرتدة التي ضرب ريال مدريد في مقتل وفي الدقيقة 54 ضرب المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي مصيدة التسلل مستغلاً تمريرة ذكية من أليكس بالدي وانفرد تماما بلونين محرزاً الهدف الأول للفريق الكاتالوني في الدقيقة 54.

ولم تمض سوى دقيقتين حتى تمكن مجدداً ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة عندما ارتقى لعرضية كاسادو وسدد الكرة برأسه معلناً الهدف الثاني للضيوف.

وهذا هو الهدف الأول لليفاندوفسكي في مرمى ريال مدريد في الكلاسيكو ضمن الدوري الإسباني كما أنه أول هدف يسجله المهاجم البولندي على أرض الفريق الملكي.

ومع الدخول في الدقائق الأخيرة انهارت تماماً معنويات لاعبي ريال مدريد ووضح ذلك في تفوق لاعبي برشلونة في الصراعات الثنائية وفي الدقيقة 78 ارتقى ليفاندوفسكي لكرة عالية وهيأها لرافينيا الذي توغل ومررها إلى لامين جمال فتوغل الأخير داخل منطقة الجزاء وسددها بثقة ومهارة معلناً ثالث أهداف برشلونة الذي عاقب ريال مدريد على الفرص الكثيرة التي أضاعها في الشوط الأول.

وهذا هو الهدف الأول لجمال في كلاسيكو في جميع المسابقات الرسمية، كما أصبح جمال بذلك أصغر لاعب يسجل في الكلاسيكو في جميع المسابقات الرسمية بعمر 17 عاماً و105 يوماً.

ولم تتوقف سيطرة برشلونة عند هذا الحد، ففي الدقيقة 85 أهدى إينيغو مارتينيث تمريرة حاسمة ذهبية إلى رافينيا الذي انفرد تماماً بلونين وأسكن الكرة في الشباك من فوق الحارس الأوكراني بثقة متناهية.

وبهذا الفوز عزز برشلونة صدارته رافعاً رصيده إلى 30 نقطة بفارق 6 نقاط أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي تكبد اليوم خسارته الأولى مقابل 3 تعادلات.