شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 544 كيلوجرامًا من المخدرات في 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (154) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

كما قبضت الدوريات في نفس القطاع على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (100) كيلوجرام من نبات القات.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص. دوريات حرس الحدود وفي منطقة جازان، أحبطت دوريات حرس الحدود في قطاع العارضة تهريب (290) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

فيما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية لترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مادة الإمفيتامين المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة. مكافحة المخدرات من ناحية أخرى، قبضت مكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بمنطقة جازان لترويجه نبات القات المخدر.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.