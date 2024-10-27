اخبار الرياضه

الامارات | قاهر بطل العالم يعود.. رينارد مدرباً لـ "الأخضر"

0 نشر
أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن قاهر بطل العالم يعود.. رينارد مدرباً لـ "الأخضر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن عودة الفرنسي هيرفي رينارد لتدريب المنتخب السعودي، وذلك بعد أيام من الانفصال بالتراضي عن المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني.

نشر حساب المنتخب السعودي على منصة إكس مقطع فيديو لرينارد يقول فيه باللغة الإنجليزية: "لم أكون أنوي الرحيل، لكن عندما يطرق وطنك بابك يجب عليك أن تجيب، علاقتي بالسعودية والجماهير وباللاعبين وجميع الذكريات لا يمكن أن أنساها، قصتي لم تنته مع والحمد لله لقد عدت".

وكان اتحاد الكرة السعودي قد فسخ عقد مانشيني، الخميس الماضي، بعد تراجع نتائج الأخضر في الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويعد رينارد من المدربين البارزين مع منتخب السعودية حيث قاد الفريق إلى تحقيق انتصار تاريخي على الأرجنتين في كأس العالم 2022، قبل أن يشق "التانغو" طريقه ويحرز اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا