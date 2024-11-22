مدير ثانوية جونية الرسمية للنشرة: أحد الأشخاص تلقى إنذارا بالإخلاء دون تحديد المبنى والموجودون عادوا إلى مبنى المدرسة

أوضح مدير ثانوية جونية الرسمية جوزيف أبي هاشم، في تصريح لـ"النشرة"، أن أحد الأشخاص الموجودين في مدرسة حارة صخر - جونية الرسمية تلقى إنذاراً بإخلاء مبنى، لكن من دون أن يتم توضيح ما إذا كان المبنى المقصود هو مبنى المدرسة، كما يحصل في العديد من المناطق.

ولفت إلى أن هذا الأمر خلق حال من البلبلة في المكان، حيث خرج الموجودون من المبنى قبل أن يعودوا بعد ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية التهديدات التي تأتي عبر إتصالات هاتفية تكون عشوائية وتفتقد للدقة، حيث الأساس هو تلك التي يطلقها المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.