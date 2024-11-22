شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر يمثل الزمالك فى انتخابات اتحاد الجودو والان مع تفاصيل الخبر

تشهد انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد الجودو، حضور هشام نصر نائب رئيس نادى الزمالك ، ممثلا عن النادى فى الانتخابات النى تقام الأن بمقر اللجنة الأولمبية.

واكتمل النصاب القانونى بحضور 25 هيئة من اصل 34 لهم حق الحضور والتصويت.

ويتنافس على رئاسة المجلس 6 مرشحين وهم كل من مرزوق على، محمد مطيع، محمد مصطفى، أحمد صابر، هشام مصباح، بالإضافة إلى أحمد الهجرسى.

وعلى مقاعد العضوية يتنافس 23 مرشحا، من مختلف القوائم المرشحة ومنهم طارق عز الدين و حسام عوض الله وأحمد صبرة و عمر مكرم وفوزي الهلباوي وهشام الجمل، وخالد جميل هلال، و عصام الدين عامر، طارق الطنانى، عمر عبدالعظيم، ومصطفى مجدي، إيهاب أبو زيد ، أحمد عبد الحميد، أحمد المنشاوى، عمرو محجوب، ومحمد سيد على.