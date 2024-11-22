شكرا لقرائتكم خبر عن الفوز وحده لا يكفى ..ماذا يحتاج منتخب الشباب أمام تونس للتأهل لأمم أفريقيا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخوض منتخب مصر للشباب بقيادة ميكالى، مباراة حاسمة أمام تونس مساء الثلاثاء المقبل فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، ويمتلك الفراعنة الصغار اكثر من فرصة للصعود بشرط أن تخدمه النتائج الأخرى.

ويمتلك منتخب مصر فرصة وحيدة للتأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا المقبلة للشباب، وهى الفوز على منتخب تونس ليصل إلى النقطة السابعة، وايس الفوزوحده فقط، إنما أيضا خسارة أوتعادل الجزائر في المباراتين المتبقيتين له أمام نسور قرطاج أو ليبيا.

ويلتقي منتخب مصر للشباب مواليد 2005 مع نظيره التونسي في الجولة الختامية لدورة شمال أفريقيا، وذلك في السادس والعشرون من نوفمبر الجاري على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ترتيب تصفيات شمال أفريقيا تحت 20 عامًا



المغرب 7 نقاط من 3 مباريات

مصر: 4 نقاط من 3 مباريات

تونس: 3 نقاط من مباراتين

الجزائر: نقطتين من مباراتين

ليبيا: دون رصيد من مباراتين