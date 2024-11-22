شكرا لقرائتكم خبر عن 32 مليون جنيه تثير أزمة كبرى في الإسماعيلى قبل مواجهة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

أثار عدم حصول لاعبى الاسماعيلى على مقدم العقود المقدر بـ 32 مليون جنيه حتى الأن أزمة كبري في صفوف الفريق قبل ساعات من المواجهة المرتقبة مع بتروجت بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

وطالب لاعبى الاسماعيلى ، جهاز الكرة بالنادى ضرورة صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة خاصة أن رواتبهم قليلة مقارنة بجميع أندية الدوري المصري.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة بتروجت المقرر لها الخامسة مساء الاحد على استاد الإسماعيلية بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

على الجانب الاخر، تلقى حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى، خبرا سعيدا بجاهزية عماد حمدى لاعب الدراويش لتدعيم الفريق أمام بتروجت،وشارك عماد حمدى في تدريبات الفريق بصورة طبيعية ليعلن جاهزيته لمواجهة بتروجت، بعدما عانى اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الدراويش أمام سيراميكا في الجولة الثانية.

كما أصبح محمد حسن لاعب وسط فريق الإسماعيلى، جاهزا لتدعيم فريقه أمام أمام بتروجت،بعدما شارك اللاعب في تدريبات الفريق بصورة طبيعية ليعلن جاهزيته لمواجهة بتروجت، بعدما عانى اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الدراويش أمام سيراميكا في الجولة الثانية.

ويعد محمد حسن من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها حمد إبراهيم في خط الوسط منذ بداية الموسم، بعدما كان اللاعب خارج حسابات الجهاز الفني للدراويش الموسم الماضى.

ومن جانبه ، حرص نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، على التواجد في مران الفريق استعدادا لمواجهة بتروجت،يأتي حضور رئيس النادي في المران، لدعم ومساندة الفريق قبل مواجهة بتروجت المرتقبة، ورغبة منه في الاطمئنان من الجهاز الفني بقيادة حمد إبراهيم، على كافة الأمور الخاصة بالفريق قبل استئناف مسابقة الدوري.

وعقد حمد إبراهيم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، جلسة مع اللاعبين منحهم خلالها مجموعة من التعليمات الفنية التي يرغب الجهاز الفني في تطبيقها خلال المواجهات الرسمية.



وحث المدير الفني اللاعبين، على بذل أقصى جهد لهم خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق نتائج ترضي طموحات كل من ينتمى لقلعة الدراويش.



ويخوض محمد بيومي وإبراهيم عبد العال، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريبات علاجية وتأهيلية، للتعافي من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا.



ويؤدي الثنائي تدريبات منفردة، تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور مجدي الباز، في ظل معاناتهما من الإصابة، التي لحقت بهما عقب مباراة سيراميكا، بمسابقة الدوري الممتاز.



وتعد مباراة الغد هى الثامنة والعشرين بين الإسماعيلى وبتروجت، حيث سبق أن تواجها الفريقين فى سبعة وعشرين لقاء من قبل فى مختلف البطولات.



ونجح الإسماعيلى فى تحقيق الفوز على بتروجت فى 13 مباراة، بينما فاز بتروجت فى 7 مواجهات، وحسم التعادل 7 لقاءات بينهما، سجل لاعبو الدراويش 33 هدفا، بينما أحرز لاعبو الفريق البترولى 26 هدفا.