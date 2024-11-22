إخلاء المحطة الجنوبية لمطار غاتويك البريطاني

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قالت الشرطة البريطانية إنه تم إخلاء الجانب الجنوبي في مطار غاتويك بجنوب العاصمة لندن، اليوم الجمعة، وتم إرسال وحدة إبطال مفعول المتفجرات إلى هناك.

وقالت شرطة مقاطعة ساسكس في بيان لها: "تم استدعاء الشرطة إلى المحطة الجنوبية بمطار جاتويك في الساعة 8.20 صباحًا بعد اكتشاف عنصر محظور مشتبه به في الأمتعة".

وأضافت: "لضمان سلامة الجمهور والموظفين ومستخدمي المطار الآخرين، تم وضع طوق أمني في مكانه أثناء التعامل مع الأمر. وكإجراء احترازي، يتم نشر فريق التخلص من الذخائر المتفجرة في المطار."

كما أشارت الشرطة إلى أن هذا من شأنه أن يسبب اضطرابًا كبيرًا. وتم إخبار الركاب بأنهم لن يتمكنوا من دخول المحطة، كما لا توجد خدمات سكك حديدية تتصل بالمطار حاليًا.

وتقول إدارة المطار إن المحطة الشمالية تعمل بشكل طبيعي.