بري: الإستقلال يبقى تحدياً يومياً للجميع صوناً للوحدة الوطنية وعدم التفريط بأي ذرة من ترابنا

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناسبة العيد الـ 81 للاستقلال، أن "الإستقلال حزين هذا العام ، لكنه يبقى تحدياً يومياً للجميع ، عملاً وجهاداً من دون يأس صوناً للوحدة الوطنية وعدم التفريط بأي ذرة من ترابنا ، جنوباً وشمالاً وشرقاً وبحراً."
وتابع بري: "الإستقلال يُصنع ويُصان بالصمود والصبر والثبات وبالتضحيات مهما غلت دفاعاً عن لبنان وهويته وثوابته"، مضيفاً: "الرحمة للشهداء ضباطاً ورتباء وجنودأ وعسكريين ومقاومين ومدنيين يعمدون الإستقلال بدمهم شهادة في مواجهة العدوانية الاسرائيلية وأطماعها وهمجيتها من أجل أن يبقى لبنان لكل ابنائه ."
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