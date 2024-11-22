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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على الاتحاد في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:30 م
بشكل يؤكد رغبة المارد الأحمر فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.
تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.88 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للاتحاد السكندري 5.23 مليون يورو.
جاءت قائمة الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندري كالتالى :
محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وأكرم توفيق ورضا سليم ومروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر طاهر ويحيى عطية الله وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وعمر الساعي وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس وسمير محمد.
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