شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على الاتحاد في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الجمعة بتمام الثامنة مساء لمواجهة الاتحاد السكندري بالجولة الثالثة للدوري المصري ضمن خطة الحفاظ على اللقب.

ويأمل كولر في مواصلة الأداء الجيد خاصة أن الاهلى افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد في الجولة الثانية

بشكل يؤكد رغبة المارد الأحمر فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.88 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للاتحاد السكندري 5.23 مليون يورو.