الخليج اليوم .. السعودية.. الداخلية تصدر بيانا بشأن إعدام أردني

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا (إعدام) بأحد الجناة في منطقة الجوف.

وقالت الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم محمد توفيق سليم عرفة - أردني الجنسية - على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

وأضافت: وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني محمد توفيق سليم عرفة - أردني الجنسية - يوم السبت 23 ربيع الآخر 1446 هجري الموافق 26 أكتوبر 2024 بمنطقة الجوف".

وختمت البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاما بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"