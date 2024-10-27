شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم مائل للحرارة نهارا بارد ليلا وشبورة خفيفة والعظمى بالقاهرة 29 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أن الطقس اليوم يشهد نشاط رياح أحيانا على أغلب الأنحاء، وشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.



وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة الأحد: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 30 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 18.