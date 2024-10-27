شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر ونائبه للوجه القبلي يتناولان وجبة العشاء مع طالبات الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول كل من الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، و الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، وجبة العشاء وسط طالبات المدينة الجامعية بطيبة الأقصر؛ وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدَّمة لهن، وذلك تأكيدًا على المتابعة الميدانية للوقوف على الخدمات التي تُقَدَّم لمختلف طلاب جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

وخلال الزيارة وتناول العشاء حرص رئيس الجامعة على تفقد مطعم المدينة الجامعية، والتأكد من جودة الطعام المقدم، وعقب ذلك وجه الإدارة المركزية للمدن الجامعية برئاسة أسامة توفيق بالحرص على تقديم وجبات وخدمات جيدة للطلاب والطالبات في مختلف المدن الجامعية.

وقام رئيس الجامعة بفتح حوار مع الطالبات واستمع لملاحظاتهن، وأوصاهن بالانتباه والاهتمام بدراستهن، وتحصيل العلوم النافعة، وتقديم أنموذج أزهري نافع لدينه ووطنه.

وحذر رئيس الجامعة الطالبات من الانسياق خلف مروجي الشائعات على وسائل "التواصل الاجتماعي" الذين لا يريدون لمصرنا الحبيبة ولا لأزهرنا الشريف خيرًا، مشيرًا إلى أن هؤلاء يستحلون الكذب والتدليس؛ للوصول إلى غايتهم الخبيثة.

وأعلن رئيس الجامعة أن بابه مفتوح للجميع في أي وقت، وكذلك أبواب نوابه كل في موقعه، وأن مصلحة الطلاب والطالبات هي الشغل الشاغل للجامعة على مدار الساعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الوهاب فكري، عميد كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة الأقصر، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، و أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، و نفيسة خليل، مدير عام المدن الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر.