شكرا لقرائتكم خبر عن حفاظا على إنتاجيته وجودته.. تعرف على أبرز الآفات التى تصيب القمح والان مع تفاصيل الخبر

يُعتبر محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية التي تشكل جزءاً أساسياً من الأمن الغذائي في مصر، حيث يُعتمد عليه كمصدر رئيسي للكربوهيدرات ويشكل عنصراً أساسياً في النظام الغذائي اليومي للمواطن المصري. ومع زيادة الطلب على هذا المحصول الحيوي، تبرز أهمية الحفاظ عليه من مختلف التهديدات التي قد تؤثر على إنتاجيته وجودته.

وتعد الآفات الحشرية والحيوانية من أبرز تلك التهديدات التي قد تؤدي إلى خسائر فادحة في الإنتاج الزراعي، وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

‎1- تتعدد الآفات التي تصيب القمح في مصر، منها الحشرية مثل الحشرات الماصة التي تؤثر على صحة النباتات من خلال امتصاص العصارة النباتية وتضعف نموها، ومنها الحشرات القارضة التي تهاجم أجزاء النبات وتؤدي إلى تقليل المحصول.

‎3- توجد آفات حيوانية مثل القوارض والطيور التي تساهم بشكل كبير في تدمير المحاصيل قبل الحصاد وأثناء تخزينها.



‎4- تؤثر هذه الآفات ليس فقط على الإنتاجية بل تمتد لتشمل تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على المزارعين والمستهلكين على حد سواء. إذ أن مكافحة هذه الآفات تتطلب تكاليف إضافية للمزارعين .

5- من سلوك دودة الحشد الخريفية مهاجمة العائل بحشود هائلة من اليرقات وبعد أن تقضي عليه تنتقل هذه الحشود إلى الحقول المجاورة ويتركز نشاطها في فصل الخريف.

6- تتميز اليرقات بوجود الدرز الجبهي على شكل حرف Y مقلوب ووجود اربع نقاط على شكل هلال على حلقات ظهر اليرقة و يوجد أربع نقاط سوداء على شكل مربع على الحلقة الظهرية قبل الأخيرة.

تنتشر في جميع قارات العالم ومعظم أمريكا الشمالية والجنوبية والوسطى وفي معظم دول أفريقيا.



