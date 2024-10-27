شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: المعالف المرتفعة تُحسّن تغذية الإبل وتُقلل هدر الأعلاف والان نبدء بالتفاصيل

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فوائد بيئية واقتصادية

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في إدارة الإرشاد الزراعي، عن ضرورة اتباع الممارسات السليمة في تغذية الإبل لضمان الحفاظ على جودة الأعلاف وتقليل الهدر منها.وأوضحت الوزارة أن استخدام المعالف المرتفعة عن سطح الأرض بمقدار يتراوح بين 30 و40 سم يُعد من أفضل الطرق لتغذية الإبل بشكل صحي وفعّالوأشارت الوزارة إلى أن المعالف المرتفعة تُساهم في حماية العلف من التلوث بالرمال والعوامل البيئية الأخرى التي قد تؤدي إلى تدهور جودته أو فقدان جزء كبير منه، ما ينعكس سلباً على صحة الإبل والإنتاجية.وأكدت الوزارة أن تلوث الأعلاف بالرمال يعد من المشاكل الشائعة التي تؤدي إلى انخفاض القيمة الغذائية للعلف وزيادة المخاطر الصحية على الإبلوأوضحت إدارة الإرشاد الزراعي أن استخدام المعالف المرتفعة يحقق عدة فوائد بيئية واقتصادية، حيث يقلل من هدر العلف ويساهم في ترشيد استخدام الموارد الغذائية وتحسين كفاءة الإنتاج.كما شددت الوزارة على أهمية متابعة المزارعين وأصحاب الإبل لتلك التوجيهات لضمان تحسين أساليب التغذية والرعاية، مما يسهم في تحقيق استدامة الإنتاج الزراعي وتعزيز صحة الثروة الحيوانيةوأكدت الوزارة على التزامها بمواصلة جهودها في توعية المربين والمزارعين بأفضل الممارسات الزراعية وتقديم الإرشادات اللازمة لتحسين جودة الإنتاج وضمان سلامة الثروة الحيوانية في المملكة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 الرامية لتحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي