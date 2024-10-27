السعودية | “الهلال الأحمر السعودي” يشارك في الاجتماعات الدستورية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي في الاجتماعات الدستورية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر برئاسة رئيس الهيئة الدكتور جلال بن محمد العويسي، المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر 2024، انطلاقًا من دور الهيئة المهم مع الجهات الشريكة حول العالم، في مواجهة التحديات الإنسانية، وتأكيدًا على المبادئ التي تستند إليها في أعمالها وأدوارها في خدمة المجتمعات محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وتُعد الاجتماعات الدستورية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، منبرًا عالميًا يعزز التعاون بين مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، إذ يتم من خلالها مناقشة التحديات الراهنة والمستقبلية في العمل الإنساني، إضافة إلى تبني العديد من القرارات الخاصة بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، سعيًا نحو تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في بناء وتعزيز التعاون، وتكاتف الجهود المخلصة لتخفيف المعاناة للمجتمعات والشعوب كافة.

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