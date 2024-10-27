شكرا لقرائتكم خبر عن الدراسة "عن بُعد" في مدارس وجامعة حائل غداً بسبب الأمطار والان نبدء بالتفاصيل



وفي السياق ذاته، أعلنت جامعة حائل تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الأحد، على أن تكون جميع المحاضرات في المركز الرئيسي بمدينة حائل وفروع الجامعة عن بُعد، من خلال نظام إدارة التعلم "البلاك بورد"، حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات. الدراسة في حائل وأفادت إدارة تعليم حائل، على منصة إكس، مساء السبت، بأنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، والآثار المترتبة على الحالة المطرية الغزيرة التي تشهدها المنطقة، وحرصاً على سلامة طلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس، فقد تقرر استمرار الدراسة ليوم غد الأحد 1446/4/24 هـ (عن بعد) عبر منصة مدرستي في جميع مدارس المنطقة للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم حائل استمرار الدراسة "عن بُعد" غداً الأحد عبر منصة مدرستي لجميع مدارس المنطقة، حرصاً على سلامة الطلبة والمنسوبين والمنسوبات، في ظل التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد التي تشير إلى استمرار الحالة المطرية الغزيرة التي تشهدها المنطقة.وفي السياق ذاته، أعلنت جامعة حائل تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الأحد، على أن تكون جميع المحاضرات في المركز الرئيسي بمدينة حائل وفروع الجامعة عن بُعد، من خلال نظام إدارة التعلم "البلاك بورد"، حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات.وأفادت إدارة تعليم حائل، على منصة إكس، مساء السبت، بأنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، والآثار المترتبة على الحالة المطرية الغزيرة التي تشهدها المنطقة، وحرصاً على سلامة طلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس، فقد تقرر استمرار الدراسة ليوم غد الأحد 1446/4/24 هـ (عن بعد) عبر منصة مدرستي في جميع مدارس المنطقة للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.