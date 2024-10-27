شكرا لقرائتكم خبر عن الدراسة "عن بُعد" في مدارس وجامعة حائل غداً بسبب الأمطار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم حائل استمرار الدراسة "عن بُعد" غداً الأحد عبر منصة مدرستي لجميع مدارس المنطقة، حرصاً على سلامة الطلبة والمنسوبين والمنسوبات، في ظل التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد التي تشير إلى استمرار الحالة المطرية الغزيرة التي تشهدها المنطقة.
وفي السياق ذاته، أعلنت جامعة حائل تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الأحد، على أن تكون جميع المحاضرات في المركز الرئيسي بمدينة حائل وفروع الجامعة عن بُعد، من خلال نظام إدارة التعلم "البلاك بورد"، حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات.
وفي السياق ذاته، أعلنت جامعة حائل تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الأحد، على أن تكون جميع المحاضرات في المركز الرئيسي بمدينة حائل وفروع الجامعة عن بُعد، من خلال نظام إدارة التعلم "البلاك بورد"، حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات.