شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة شاملة لجسور المشاة في المواقع الحيوية بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

جولات ميدانية

الدمام - شريف احمد - أكملت فرق الصيانة الميدانية التابعة لأمانة محافظة الطائف أعمال الصيانة والتأهيل لجسور المشاة في مختلف أنحاء المحافظة، وذلك ضمن إطار خطتها لتعزيز كفاءة الجسور في المواقع ذات الكثافة العالية من المستخدمين داخل المدينة.وشملت الأعمال تهيئة السلالم والمصاعد الكهربائية، وإزالة كافة العوائق التي تعترض حركة المشاة على الجسور التي تربط بين الطرق والمحاور الرئيسية.كما تم طلاء أجزاء من الجسور القائمة، ومعالجة الكتابات والرسوم العشوائية، وإصلاح الحواجز والأسوار التالفة.وتواصل فرق الرقابة البلدية جولاتها الميدانية المستمرة لمتابعة كفاءة تشغيل جميع المرافق الخدمية البلدية، وتسجيل الملاحظات ونقلها إلى الفرق المختصة لإدراجها ضمن خطط الصيانة الدورية.بالإضافة إلى معالجة البلاغات الواردة بشأن جسور المشاة المنتشرة في كافة أرجاء المحافظة، نظراً لدورها الحيوي في حماية أرواح عابري الطرق، خاصة في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية.تجدر الإشارة إلى أن الأمانة قد أنشأت مؤخراً عدداً من جسور المشاة لدعم حركة التنقل وتسهيل عبور المشاة وضمان سلامتهم، خصوصاً بالقرب من الأسواق والمجمعات المدرسية والمساجد، بهدف الحد من التداخل بين المشاة والمركبات وتعزيز التنقل الآمن للجميع.