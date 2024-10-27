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صيانة شاملة لجسور المشاة في المواقع الحيوية بالطائف

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عبدالعزيز العمري - الطائف  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكملت فرق الصيانة الميدانية التابعة لأمانة محافظة الطائف أعمال الصيانة والتأهيل لجسور المشاة في مختلف أنحاء المحافظة، وذلك ضمن إطار خطتها لتعزيز كفاءة الجسور في المواقع ذات الكثافة العالية من المستخدمين داخل المدينة.
وشملت الأعمال تهيئة السلالم والمصاعد الكهربائية، وإزالة كافة العوائق التي تعترض حركة المشاة على الجسور التي تربط بين الطرق والمحاور الرئيسية.
كما تم طلاء أجزاء من الجسور القائمة، ومعالجة الكتابات والرسوم العشوائية، وإصلاح الحواجز والأسوار التالفة.
صيانة شاملة لجسور المشاة في المواقع الحيوية بالطائف

جولات ميدانية

وتواصل فرق الرقابة البلدية جولاتها الميدانية المستمرة لمتابعة كفاءة تشغيل جميع المرافق الخدمية البلدية، وتسجيل الملاحظات ونقلها إلى الفرق المختصة لإدراجها ضمن خطط الصيانة الدورية.
بالإضافة إلى معالجة البلاغات الواردة بشأن جسور المشاة المنتشرة في كافة أرجاء المحافظة، نظراً لدورها الحيوي في حماية أرواح عابري الطرق، خاصة في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية.
صيانة شاملة لجسور المشاة في المواقع الحيوية بالطائف

تجدر الإشارة إلى أن الأمانة قد أنشأت مؤخراً عدداً من جسور المشاة لدعم حركة التنقل وتسهيل عبور المشاة وضمان سلامتهم، خصوصاً بالقرب من الأسواق والمجمعات المدرسية والمساجد، بهدف الحد من التداخل بين المشاة والمركبات وتعزيز التنقل الآمن للجميع.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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