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صور| "الحربي" يشهد مراسم حفل سباق الخيل على كأس وزارة الدفاع

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، شهد وكيل وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية اللواء الطيران الركن سلمان بن عوض الحربي اليوم، حفل سباق الخيل على كأس وزارة الدفاع، وذلك ضمن سباقات الموسم الحالي 1446هـ لمسافة 1600 متر.
وحقَّقت الفرس "يروّع" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله- كأس وزارة الدفاع في سباق الشوط العاشر للفئة الثالثة المخصص للخيل المنتجة محليًا، الذي نظَّمَه نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض.
حفل سباق الخيل على كأس وزارة الدفاع - واس

حفل سباق الخيل

وسلَّم وكيل وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية، الكأس للمشرف الإداري لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
حفل سباق الخيل على كأس وزارة الدفاع - واس

حضر الحفل ومراسم تسليم الكأس، مدير عام الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي بوكالة الوزارة للشؤون الاستراتيجية عبدالرحمن بن سلطان السلطان، ومدير عام الإدراة العامة للتخطيط بوكالة الوزارة للشؤون الاستراتيجية عبدالرحمن الصغير، وعدد من ضباط ومنسوبي وزارة الدفاع.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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