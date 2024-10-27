شكرا لقرائتكم خبر عن صور| "الحربي" يشهد مراسم حفل سباق الخيل على كأس وزارة الدفاع والان نبدء بالتفاصيل

حفل سباق الخيل

الدمام - شريف احمد - نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، شهد وكيل وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية اللواء الطيران الركن سلمان بن عوض الحربي اليوم، حفل سباق الخيل على كأس وزارة الدفاع، وذلك ضمن سباقات الموسم الحالي 1446هـ لمسافة 1600 متر.وحقَّقت الفرس "يروّع" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله- كأس وزارة الدفاع في سباق الشوط العاشر للفئة الثالثة المخصص للخيل المنتجة محليًا، الذي نظَّمَه نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض.وسلَّم وكيل وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية، الكأس للمشرف الإداري لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز.حضر الحفل ومراسم تسليم الكأس، مدير عام الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي بوكالة الوزارة للشؤون الاستراتيجية عبدالرحمن بن سلطان السلطان، ومدير عام الإدراة العامة للتخطيط بوكالة الوزارة للشؤون الاستراتيجية عبدالرحمن الصغير، وعدد من ضباط ومنسوبي وزارة الدفاع.