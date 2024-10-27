شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يحذر من أمطار غزيرة على عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

وأوضح أن حالة الطقس تلك تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة التاسعة مساءً.