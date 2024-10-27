شكرا لقرائتكم خبر عن «وسم» توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على «وصل التقنية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات، الخميس الماضي، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركاء شركة وصل التقنية لنظم المعلومات المحدودة للاستحواذ على 100% من شركة وصل التقنية لنظم المعلومات المحدودة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مدة المذكرة 12 شهرا ميلاديا من تاريخ توقيع المذكرة، منوهة بتعيين شركة قيمة المالية كمستشاراً مالياً للصفقة.
وأضافت أن شروط المذكرة تتضمن اعتماد المقابل المالي للصفقة على نتائج التقييم المالي والفحص النافي للجهالة، وسيتم تمويل الصفقة من الموارد المالية والتدفقات النقدية الخاصة بشركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات.
ونوهت الشركة باتباع جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة، لإكمال المفاوضات والوصول الى إتفاقية الاستحواذ النهائية.
وأشارت إلى أن صفقة الاستحواذ ستكون خاضعة لعدد من الموافقات التنظيمية بما في ذلك الجهات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية وأية موافقات أخرى لازمة لإتمام صفقة الاستحواذ.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مدة المذكرة 12 شهرا ميلاديا من تاريخ توقيع المذكرة، منوهة بتعيين شركة قيمة المالية كمستشاراً مالياً للصفقة.
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ونوهت الشركة باتباع جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة، لإكمال المفاوضات والوصول الى إتفاقية الاستحواذ النهائية.
وأشارت إلى أن صفقة الاستحواذ ستكون خاضعة لعدد من الموافقات التنظيمية بما في ذلك الجهات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية وأية موافقات أخرى لازمة لإتمام صفقة الاستحواذ.