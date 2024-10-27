شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت في الانتخابات العامة باليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت اليوم، عملية التصويت في اليابان ضمن انتخابات عامة، حيث تعد هذه أول انتخابات عامة منذ عام 2021.

ويتنافس نحو 1300 مرشح على 465 مقعدًا، منها 289 في دوائر ذات مقعد واحد، و176 من خلال التمثيل النسبي.

ويدلي الناخبون ببطاقتين، إحداهما لاختيار مرشح في دائرة ذات مقعد واحد، والأخرى لاختيار حزب للتمثيل النسبي، ومن المتوقع أن تظهر النتائج النهائية غدًا الاثنين.