شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: المصريون يقفون خلف الرئيس السيسي لتجاوز كل التحديات والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، إن المصريين يقفون خلف قيادتهم السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعبور من تلك المرحلة التي تتسم بالتحديات والصعوبات، مشيرة إلى أن الشعب المصري قادر على عبور المحنة وتحويلها لمنحة بوقوفه خلف الرئيس السيسي.

وأشادت بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة مرور 51 عامًا على انتصارات أكتوبر 1973، وتأكيده علي اننا قادرون علي هزيمة التحديات بنفس الروح التي عيشناها في حرب اكتوبر ، مشيرة إلى أن كلمة الرئيس أكدت أن حكاية أكتوبر ملهمة ولن تنتهي والنصر لم يكن بسيط و وراءه إرادة شعب رفض الهزيمة وتحدى نفسه والظروف.

وثمنت النائبة توجيه الرئيس السيسي بإطلاق اسم الحاجة فرحانة علي حي بسيناء ، موضحة أن هذا التقدير والتكريم يعتبر رد الجميل من الرئيس لهذه السيدة التي قدمت الكثير من اجل الوطن .

وعبرت خطاب، عن إعجابها باحتفالية اتحاد القبائل والعائلات المصرية اليوم بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، مؤكدة أن المصريين يدركون خطورة التحديات التي تمر بها الدولة المصرية وأن المصريين قادرين على استعادة روح أكتوبر لتجاوز كافة التحديات .