شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شروط استخدام خاصية تنظيف صورك بالذكاء الاصطناعى Clean up على آيفون والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أكتوبر 2024 08:00 ص

تستطيع ميزة clean up التنظيف على آيفون استبدال أى خلفية فى صورك لا تعجبك سواء كانت أشخاص أو كائنات أو غيرها واستبدالها بصور تنال إعجابك مثل الأشجار أو الورود أو أيا من الخلفيات التى تفضلها، ويقوم الذكاء الاصطناعى بتوفيرها فى هذة الميزة .

أول شيء يجب ملاحظته هو أنك ستحتاج إلى هاتف يمكنه تشغيل نظام التشغيل iOS 18 لذا فإن هذا يستبعد طرازات iPhone القديمة جدًا مثل

* آيفون SE (الجيل الثاني)

* آيفون SE (الجيل الثالث)

* آيفون XR

* آيفون XS

* آيفون XS ماكس

* آيفون 11

* آيفون 11 برو

* ايفون 11 برو ماكس

* آيفون 12

* آيفون 12 ميني

* آيفون 12 برو

* آيفون 12 برو ماكس

* آيفون 13

* آيفون 13 ميني

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آيفون 13 برو

* آيفون 13 برو ماكس

* آيفون 14

* آيفون 14 بلس

* آيفون 14 برو

* آيفون 14 برو ماكس

* آيفون 15

* آيفون 15 بلس

* آيفون 15 برو

* ايفون 15 برو ماكس

* آيفون 16

* آيفون 16 بلس



* آيفون 16 برو

* ايفون 16 برو ماكس



ثم عليك التأكد من أن لديك جهاز iPhone قادر على تشغيل Apple Intelligence.

يؤدي هذا إلى تقييد شديد لنماذج iPhone التي تحصل على هذه الميزة.

القائمة الكاملة التى تحصل عليها هي:

* آيفون 15 برو

* ايفون 15 برو ماكس

* آيفون 16

* آيفون 16 بلس

* آيفون 16 برو

* ايفون 16 برو ماكس



ثم لديك بعض الخيارات.

إذا تم تعيين جهاز iPhone الخاص بك على اللغة الإنجليزية الأمريكية، فسوف يصل Clean Up في الأسبوع المقبل مع تحديث iOS 18.1.

لم تؤكد شركة Apple يوم الإطلاق المحدد، ولكن تحديثات iOS غالبًا ما تصل يوم الاثنين لذا ترقب صباح الثلاثاء.

إذا كنت تستخدم نظام التشغيل iOS باللغة الإنجليزية في المملكة المتحدة، فستحصل على ميزة Clean Up مع نظام التشغيل iOS 18.2 في ديسمبر.

ومع ذلك، يمكنك تبديل جهازك ولغة Siri إلى اللغة الإنجليزية الأمريكية للحصول على الميزة مبكرًا.

أو يمكنك الاشتراك في الإصدار التجريبي العام لنظام التشغيل iOS 18 ، والذي سيجلب إصدارًا تجريبيًا للميزة في المملكة المتحدة إلى جهاز iPhone الخاص بك في الأسابيع القليلة المقبلة .



