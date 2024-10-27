تكنولوجيا: شركة أبل تطور تطبيقًا لمرضى السكري

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - دخلت شركة أبل مجال الصحة والعافية من خلال ساعة Apple Watch وأجهزتها الأخرى.

ووفقًا لتقرير بلومبرغ، تستعد الشركة لتقديم ميزة جديدة لمرضى السكري. بعد توفير ميزات تخطيط القلب وتنبيه عدم انتظام ضربات القلب، أضافت أبل هذا العام خاصية تتبع انقطاع التنفس أثناء النوم وأداة مساعدة للسمع ضمن AirPods Pro 2.

يبدو أن شركة أبل، التي يقع مقرها في كوبرتينو، تعمل الآن على تطوير تقنية غير جراحية لمتابعة مستويات الجلوكوز في الدم.

ويُقال إن أبل تطوّر أجهزة استشعار تستطيع تتبع مستويات الجلوكوز دون الحاجة إلى وخز الإبر، وقد اختبرت الشركة التطبيق داخليًا بالفعل.

وفي وقت سابق من هذا العام، نجحت مجموعة من موظفي أبل في اختبار هذه الميزة، مما قد يمهد الطريق لطرحها رسميًا العام المقبل.

تم تصميم هذه الميزة خصيصًا للأشخاص المصابين بمقدمات السكري والمعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وإلى جانب التتبع المستمر لمستوى الجلوكوز في الدم، سيوفر التطبيق إمكانية تسجيل الطعام وتقديم توصيات بالوجبات التالية، بهدف الحفاظ على مستويات السكر مستقرة وتجنب الارتفاعات المفاجئة.

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