شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إلغاء اشتراك Paramount Plus على نظام iOS.. فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أكتوبر 2024 04:00 ص

تعد خدمة Paramount Plus واحدة من أكثر خدمات البث شهرة للاعمال الدرامية والرسوم المتحركة والكوميدية، حيث تضم مكتبة فيديو عند الطلب تضم أكثر من 40 ألف عنوان بالإضافة إلى البث التلفزيوني المباشر.

سواء كنت قد شاهدت كل ما تقدمه لك وتبحث عن شيء جديد أو كنت بحاجة إلى موازنة الميزانية، فإن إلغاء خدمة Paramount Plus أمر بسيط وفيما يلى تعرف على الخطوات :

كيفية إلغاء اشتراك Paramount Plus على نظام iOS

ستعمل هذه التعليمات على كل من أجهزة iPhone وiPad.

الخطوة 1: حدد الإعدادات .

الخطوة 2: حدد معرف Apple الخاص بك ، قد تحتاج إلى إدخال كلمة المرور الخاصة بك في هذا الوقت.

الخطوة 3: حدد الاشتراكات .

الخطوة 4: حدد Paramount Plus من قائمة الاشتراكات النشطة.

الخطوة 5: حدد إلغاء الاشتراك .