علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: كيفية إلغاء اشتراك Paramount Plus على نظام iOS.. فى خطوات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت سماح لبيب

الأحد، 27 أكتوبر 2024 04:00 ص

تعد خدمة Paramount Plus واحدة من أكثر خدمات البث شهرة للاعمال الدرامية والرسوم المتحركة والكوميدية، حيث تضم مكتبة فيديو عند الطلب تضم أكثر من 40 ألف عنوان بالإضافة إلى البث التلفزيوني المباشر.

سواء كنت قد شاهدت كل ما تقدمه لك وتبحث عن شيء جديد أو كنت بحاجة إلى موازنة الميزانية، فإن إلغاء خدمة Paramount Plus أمر بسيط وفيما يلى تعرف على الخطوات :

كيفية إلغاء اشتراك Paramount Plus على نظام iOS

ستعمل هذه التعليمات على كل من أجهزة iPhone وiPad.

الخطوة 1: حدد الإعدادات .

الخطوة 2: حدد معرف Apple الخاص بك ، قد تحتاج إلى إدخال كلمة المرور الخاصة بك في هذا الوقت.

الخطوة 3: حدد الاشتراكات .

الخطوة 4: حدد Paramount Plus من قائمة الاشتراكات النشطة.

الخطوة 5: حدد إلغاء الاشتراك .

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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