شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنتاجه الضخم يبدأ فى ديسمبر 2024.. كل ما تحتاج معرفته عن هاتف iPhone SE 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الآونة الأخيرة، كانت هناك تقارير متعددة حول إطلاق Apple لهاتفي iPhone SE 4 وiPhone SE 4 Plus، والآن يشير تقرير جديد إلى أن Apple ستبدأ الإنتاج الضخم لـ iPhone SE 4 في ديسمبر 2025، وتأتي هذه المعلومة من Ming Chi Kuo، وهو محلل Apple الشهير.

وفي مدونته، توقع Kuo أن يبدأ الإنتاج الضخم لـ iPhone SE4 في ديسمبر 2024، وهذا يعني أن أبل تستعد على الأرجح لزيادة كبيرة في التصنيع قبل الإطلاق الرسمي، والذي من المحتمل أن يكون في أوائل عام 2025، ووفقًا لـ Kuo، تتوقع أبل إنتاج حوالي 8.6 مليون وحدة من ديسمبر 2024 حتى الربع الأول من عام 2025 (ينتهي في مارس).

وقد يجلب هاتف iPhone SE 4 القادم من أبل ترقية كبيرة إلى تشكيلة منتجاتها ذات الميزانية المحدودة. وفقًا للتسريبات الأخيرة، قد تقدم Apple ليس فقط iPhone SE 4 ولكن أيضًا iPhone SE 4 Plus، مما يوفر خيار شاشة أكبر لأولئك الذين يريدون المزيد من التنوع في مجموعة Apple الأكثر بأسعار معقولة.

وتأتي هذه المعلومات من موقع Macotakara الياباني، الذي حصل على نموذج ثلاثي الأبعاد لما يُعتقد أنه iPhone SE 4 وقارنه بحافظات وملحقات iPhone 14 الحالية.

وبناءً على النموذج، يمكن أن يبدو iPhone SE 4 كثيرًا مثل iPhone 14، حيث يتميز بشاشة مقاس 6.1 بوصة. ومن المتوقع أن يحتوي على كاميرا أمامية TrueDepth مماثلة لتلك الموجودة في iPhone 14، مما يشير إلى أن Face ID قد يصل أخيرًا إلى تشكيلة SE من Apple،الأبعاد متطابقة تقريبًا أيضًا، حيث يظهر نموذج SE 4 ارتفاعًا يبلغ 146.7 ملم وعرضًا 71.5 ملم وسمكًا 7.80 ملم - وهو نفس حجم iPhone 14 بشكل أساسي.

ويمكن أن يكون أحد التغييرات الملحوظة هو تقديم منفذ USB-C بدلاً من منفذ Lightning التقليدي لشركة Apple، وهذا من شأنه أن يتماشى مع اللوائح الجديدة للاتحاد الأوروبي لمعيار الشحن العالمي، بالإضافة إلى ذلك، يظهر الجزء السفلي من نموذج iPhone SE 4 خمسة فتحات لمكبرات الصوت على اليمين وثلاثة على اليسار، مما يشير إلى مكبرات صوت استريو وميكروفون مدمج مشابه لجهاز iPhone 14.

ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات الدقيقة في تصميم الكاميرا الخلفية مقارنة بجهاز iPhone 14، ويبدو أن الكاميرا الرئيسية لجهاز SE 4 أصغر قليلاً، والمسافة بين الكاميرا والفلاش مختلفة، مما يعني أن الملحقات المصنوعة لجهاز iPhone 14 قد لا تكون مناسبة تمامًا لجهاز SE 4.

ومن المثير للاهتمام أن Macotakara أفاد أن Apple خططت في البداية لصنع iPhone SE 4 بحجم 6.7 بوصة، ليطابق iPhone 14 Plus، لكنها قررت لاحقًا تضمين طراز 6.1 بوصة أيضًا، ويشير هذا إلى إمكانية وجود iPhone SE 4 Plus، على الرغم من أن Apple لم تؤكد خيارات الطراز النهائي بعد.

ومع عناصر التصميم من iPhone 14 والترقيات المحتملة مثل Face ID وUSB-C، فإن iPhone SE 4 يتشكل ليكون خطوة كبيرة إلى الأمام، ويبقى أن نرى ما إذا كانت Apple ستصدر طرازًا واحدًا فقط أو ستتضمن طرازًا Plus، ولكن هذه الشائعات أثارت بالتأكيد الإثارة بين محبي Apple.



