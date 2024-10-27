شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقارير: OpenAI تخطط لإصدار خليفة GPT-4 قبل نهاية هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت تقارير أن شركة OpenAI تخطط لإطلاق الجيل القادم من نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها قبل نهاية العام، ووفقًا لتقرير حديث، فإن النموذج الحدودي التالي للشركة سيكون أقوى وأكثر قدرة بشكل كبير من نموذج الذكاء الاصطناعي GPT-4، ويقال إن نموذج اللغة الكبيرة يسمى داخليًا Orion، وبينما تخطط الشركة لإطلاقه في ديسمبر، يقال إن نموذج الذكاء الاصطناعي لن يتم إطلاقه في المجال العام أولاً، وبدلاً من ذلك، يمكن الوصول إليه أولاً من قبل الشركات التي تعمل OpenAI معها عن كثب.

نموذج الذكاء الاصطناعي من الجيل القادم من OpenAI

أفادت The Verge أن شركة الذكاء الاصطناعي تتطلع إلى جدول زمني في ديسمبر 2024 لإطلاق الجيل القادم من نموذج اللغة الكبيرة الحدودي الخاص بها، ونقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، زعم المنشور أن النموذج يُطلق عليه داخليًا اسم Orion، والجدير بالذكر أنه قيل سابقًا أنه Strawberry، لكن تبين أنه نموذج الذكاء الاصطناعي GPT-4o.

وفي حين أصدرت OpenAI نماذج GPT-4 Turbo و GPT-4o AI بعد إصدار GPT-4، لم يكن أي منهما نماذج ذكاء اصطناعي جديدة، كانت ببساطة إصدارات مطورة ومعدلة من LLM، مبنية على أساس بنية GPT-4، ومن المتوقع أن تتضمن النسخة التالية من نموذج الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن أن تسمى GPT-5، بنية وقدرات جديدة.

ووفقًا للتقرير، لن يتم إصدار نموذج الذكاء الاصطناعي المسمى Orion مباشرة للجمهور، على عكس إصدارات نموذج الذكاء الاصطناعي السابقة من قبل الشركة، بدلاً من ذلك، سيتم مشاركة نموذج الذكاء الاصطناعي مع الشركات التي تعمل OpenAI معها عن كثب، ويقال إن السبب وراء ذلك هو أن شركة الذكاء الاصطناعي تريد السماح للمؤسسات ببناء منتجاتها وميزاتها الخاصة قبل أن يتوفر النموذج في المجال العام.

وقد تكون Microsoft واحدة منهم، نظرًا لأنها مستثمر رئيسي في الشركة، ومن المثير للاهتمام أن التقرير يدعي أيضًا أن نموذج Orion يمكن استضافته على خوادم Azure بحلول نوفمبر، ومع ذلك، لم يتم تأكيد الاسم الرسمي لنموذج الذكاء الاصطناعي حتى الآن.

بالإضافة إلى ذلك، يزعم التقرير أن نموذج Orion AI يمكن أن يكون أقوى بما يصل إلى 100 مرة من GPT-4. ومن المتوقع أيضًا أن يقدم قدرات وكيل الذكاء الاصطناعي المحسنة، وأضاف التقرير أن OpenAI تريد في النهاية دمج نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها معًا لإنشاء ذكاء عام اصطناعي (AGI).