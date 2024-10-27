شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن خدمة الحوالات البريدية الفورية والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الهيئة القومية للبريد خدمة الحوالات الفورية تتيح الخدمة للعملاء، إرسال مبالغ مالية لأي شخص يحمل بطاقة رقم قومي/ جواز سفر للأجانب والصرف من أي مكتب بريد علي مستوي الجمهورية وإمكانية صرفها نقدا أو تحويلها علي بطاقة "إيزي باي" مسبقة الدفع من خلال تطبيق EASY PAY.

*مزايا الخدمة:

- سرعة تحويل الأموال فى دقائق معدودة.

- يتم الصرف من أى مكتب بريد بشرط وجود بطاقة الرقم القومي/ جواز السفر للأجانب.

- لا يشترط وجود حساب للعميل داخل البريد المصرى.

- يمكن إرسال أكثر من حوالة في اليوم ذاته.

- الاستفادة بالأسعار التنافسية.

البريد المصري واجهة "المواطن المصري" للحصول على الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية؛ وذلك ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عبر "مكاتب البريد" المنتشرة في المحافظات.

ويمتلك "البريد المصري" أكبر شبكة فروع لهيئة حكومية، يستطيع من خلالها الوصول لجميع المواطنين وفي أي مكان، ومن أبرز تلك الخدمات، بريد الرسائل، والبريد الدعائي، والبريد السريع، والطرود البريدية، وخدمات المطبوعات، وخدمة إيزي بوكس، وخدمة وصَّلْها.