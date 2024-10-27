"المقاومة الإسلامية في العراق": هاجمنا هدفَين حيويَين في الجولان المحتل وإيلات المحتلة

أعلن الإعلام الحربي في "​المقاومة الإسلامية في العراق​"، في بيان، أنّ "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر الّتي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيّين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدونا اليوم الأحد 2024-10-27 للمرّة الثّانية، هدفًا حيويًّا في الجولان المحتل؛ بواسطة الطّيران المسيّر".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدينا هاجموا اليوم أيضًا، هدفًا حيويًّا في أم الرشراش "إيلات" المحتلّة، بواسطة الطّيران المسيّر"، مؤكّدةً "استمرار العمليّات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".