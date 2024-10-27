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القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الاسرائيلي يغلق غدا مكاتب التجنيد في كل أنحاء إسرائيل

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اشارت القناة 12 الإسرائيلية الى ان الجيش الاسرائيلي يغلق غدا مكاتب التجنيد في كل أنحاء إسرائيل. ولفتت القناة 12 الإسرائيلية الى إغلاق مكاتب التجنيد يأتي لمنع التجمهر وبناء على تقييمات أمنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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