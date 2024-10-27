القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الاسرائيلي يغلق غدا مكاتب التجنيد في كل أنحاء إسرائيل

اشارت القناة 12 الإسرائيلية الى ان الجيش الاسرائيلي يغلق غدا مكاتب التجنيد في كل أنحاء إسرائيل. ولفتت القناة 12 الإسرائيلية الى إغلاق مكاتب التجنيد يأتي لمنع التجمهر وبناء على تقييمات أمنية.

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