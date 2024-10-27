رصيد فني غني وحفلات في كل مكان وسنوات طويلة من الفن.. كم تبلغ ثروة عمرو دياب؟

ميرنا وليد - بيروت - يعيش الفنان المصري عمرو دياب حالة من النشاط الفني المتجدد دائماً، ويبرز ذلك من خلال إصداراته الدائمة للأعمال الفنية، والمشاركة في حملات دعائية، والتجدد الدائم في طريقة التسويق لأعماله وإستخدام المنصات التي تبث الأغاني، إضافة إلى عدد هائل من الحفلات السنوية والتي تقام في كل مكان.



وتبعاً لكل ما ذكرناه، تقدر ثروة الفنان المصري بحوالي الـ 45 مليون دولار أميركي، وهو بالطبع رقم يرتفع يومياً وليس ثابتاً، كما انه لا يشمل الاملاك في مصر وخارجها من أراضٍ وبيوت وسيارات وعقارات عديدة.