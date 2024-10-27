امتدّ الحريق الكبير المشتعل منذ مساء الأمس في البيرة- الشوف إلى منطقتَين مجاورتين. وتعمل طوّافة تابعة للجيش اللبناني على إخماد النّيران، إلّا أنّ ذلك غير كافٍ وفق أهالي البلدة، الّذين يُناشدون المعنيّين بضرورة إخماد النّيران ومنع تمدّدها أكثر.

كانت هذه تفاصيل خبر امتداد حريق البيرة- الشوف إلى منطقتين مجاورتين وأهالي البلدة ناشدوا المعنيين لإخماده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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