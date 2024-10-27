الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخصين بجروح إثر انفجار مسيّرة في منطقة صناعية شرق عكا

أفاد الإسعاف الإسرائيلي، بـ"إصابة شخصين بجروح، إثر انفجار مسيّرة في منطقة صناعيّة شرق عكا".

وكانت قد أشارت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة، إلى "انطلاق صفارات الإنذار في نهاريا ومحيطها في الجليل الغربي شمالي إسرائيل".

يُذكر أنّ في 24 الحالي، أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أن "مجاهدي المقاومة ‏الإسلاميّة قصفوا عند السّاعة 12:15 من ظهر يوم الخميس 2024-10-24، قاعدة سنط جين (قاعدة لوجستيّة تابعة ‏لقيادة المنطقة الشّماليّة) بين مستعمرة نهاريا ومدينة عكا المحتلّة، بصلية صاروخيّة كبيرة". ‏