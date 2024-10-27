الشرطة الإسرائيلية: عملية الدهس في شمال تل أبيب تمت على خلفية قومية

لفتت الشّرطة الإسرائيليّة، إلى أنّ "عمليّة الدّهس في شمال ​تل أبيب​، تمّت على خلفيّة قوميّة".

في السّياق، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلًا عن مصدر أمني، إلى "حديث عن أنّ عمليّة الدّهس على خلفيّة قوميّة، ومؤشّرات أنّ المنفّذ من القدس الشّرقيّة".

وكانت قد أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بوقوع "40 جريحًا حالة 15 منهم خطرة، جرّاء عمليّة دهس بشاحنة شمال تل أبيب".

بدوره، أكّد الإسعاف الإسرائيلي إلى "وقوع عدّة إصابات، في حادث اصطدام شاحنة بمحطّة حافلات على مدخل معسكر غليلوت شمال تل أبيب"، فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبريّة، بأنّ "عددًا من المصابين محاصرون تحت الشّاحنة، وهم في حالة خطيرة".